Thunderbirds: Ausrutscher zum Start ist verboten

Zuversichtlich ging Jochen Schmitt eigentlich immer in eine Saison, doch vor dieser Runde, in die die Bad Kreuznach Thunderbirds am Sonntag, 15 Uhr, bei den Neuwied Rockland Raiders starten, ist der Cheftrainer geradezu euphorisch. „Unser Anspruch ist, ins Finale zu kommen und auch das zu gewinnen“, sagt Schmitt. „Das ist das erklärte Ziel, wir haben es ja oft genug verkackt.“ Seit Jahren stecken die American Footballer von der Nahe in der Oberliga fest, haben sich regelmäßig zu Rundenbeginn Aussetzer erlaubt, die sie nicht mehr korrigieren konnten.