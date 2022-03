Thieme geht es um die Verteidigung unserer Werte

Jörg Thieme kämpft mit den Tränen, wenn er an das Leid der Menschen in der Ukraine denkt. Er schaut immer wieder auf sein Smartphone, sieht sich Videos aus den zerbombten Städten an. Er kann seine Emotionen, seinen Ärger über den Krieg kaum in Worte fassen. Deshalb hat sich der Boxtrainer des SC Rhein-Nahe aus Langenlonsheim auch entschieden zu handeln. Seit wenigen Tagen leben zwei Ukrainerinnen bei ihm und seiner Familie in Gensingen, und seit gestern Abend befindet er sich mit einem Konvoi der VG Sprendlingen-Gensingen selbst auf dem Weg ins Krisengebiet.