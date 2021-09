Rhein-Lahn Theodor Sauerwein wird für große Erfolge in Ingelheim geehrt Bei der Meisterehrung des Landessportbundes in Ingelheim wurden unter anderem große Erfolge des für den TV Weisel startenden Theodor Sauerwein (Zweiter von links) gewürdigt. Ausgezeichnet wurden 230 rheinland-pfälzische SportlerInnen, die Titel bei Deutschen Meisterschaften und Medaillen bei EM oder WM gewonnen haben.

Eine Besonderheit stellten dabei Sauerweins Erfolge dar, weil er Meistertitel in zwei verschiedenen Verbänden des Deutschen Olympischen Sport-Bundes zu verzeichnen hatte. Er erhielt die Meisterschaftsnadel des LSB in Gold für die DM-Titel im Schleuderballwurf und im Steinstoßen (2019) sowie den Gewinn des nationalen Titels des Rasenkraftsport- und Tauziehverbandes im Steinstoßen in der Halle in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm (2020). red Foto: privat