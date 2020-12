Region

Nach Monaten des Wartens geht es im Fußball nun Schlag auf Schlag: Gerade erst wurden die ersten Finalspiele in den Pokalwettbewerben der abgebrochenen Corona-Saison ausgetragen, schon stehen am kommenden Wochenende die Erstrunden-Begegnungen im Rheinlandpokal 2020/21 auf dem Plan, ehe es am ersten September-Wochenende in den Ligen losgeht. Kein Wunder, dass viele Mannschaften noch einmal in Testspielen ihre Form überprüft haben.