Montabaur-Horressen

Auf den ersten Blick ist die Tenniswelt auf vielen Anlagen der Region in Ordnung, von Corona-Folgen keine Spur. An diesem Abend wird auch auf zwei der fünf Plätze des TC Mittelwald Tennis gespielt, auf einem dritten wartet Chefcoach Karsten Wagner noch auf seine Trainingspartner und schlägt schon mal ein paar Aufschläge. Tennis im Westerwald im Mai 2020 – alles okay also? Der zweite Blick genügt auch beim Ortstermin in Horressen, um zu erahnen: Hier ist längst nicht alles so, wie es ohne das Virus sein könnte. Ja, die Bälle fliegen wieder über das Netz wie auf den meisten anderen Anlagen auch. Doch von sportlicher Normalität ist man überall noch weit entfernt.