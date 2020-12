Region Nahe

Die Schnitzelgrube ist derzeit noch tabu. Doch ansonsten nähern sich die Turner der Region und vor allem am Leistungszentrum in Niederwörresbach der Normalität, nachdem sie zuvor rund drei Monate lang wegen der Corona-Beschränkungen ihren Sport nicht ausüben durften. „Im ersten Training nach der langen Pause haben wir die Mädchen einfach mal machen und frei an den Geräten turnen lassen. Da waren die Freude, dass es wieder losgeht, und die Sehnsucht nach dem Turnen, deutlich zu spüren“, sagt Simone Arenz.