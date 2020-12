Kirschweiler

Einen wunderbaren Erfolg feierten die Nachwuchsgolfer des GC Edelstein Hunsrück Kirschweiler. Die zehn bis zwölf Jahre alten Mädchen und Jungen des Vereins mit einem Handicap zwischen 36 und 54 gewannen die Saartrophy. Den Erfolg machten sie am Wochenende beim letzten Turnier der Serie auf heimischem Gelände in Kirschweiler perfekt. Faktisch darf sich das Nachwuchsteam nun also Saarlandmeister nennen.