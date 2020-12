Edenkoben

Zwei Aufsteiger und kein Absteiger oder Annullierung der Saison – diese beiden Möglichkeiten haben die Vereine im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV), wenn sie in den nächsten Tagen darüber entscheiden dürfen, wie die gerade vorzeitig beendete Runde gewertet werden soll. In einer Sitzung am Mittwochabend hat das Präsidium des SWFV diese beiden Alternativen festgezurrt und wird seine Vereine nun darüber schriftlich abstimmen lassen. Diese sogenannte „Beschlussfassung ohne Versammlung“ ersetzt den ursprünglich geplanten außerordentliche Verbandstag. Für den VfR Baumholder beispielsweise bedeutet das, dass er nur noch einen Schritt von der Verbandsliga entfernt ist.