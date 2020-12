Edenkoben

In den Startlöchern steht der Fußball im Gebiet des SWFV. Das Präsidium hat bei seiner zurückliegenden Sitzung die Spielordnung angepasst und dabei unter anderem den Weg für einen schnellen Start der neuen Saison frei gemacht. Sobald die Behörden die Corona-bedingten Einschränkungen so weit lockern, dass auch Wettkampfmannschaftssport im Amateurbereich möglich wäre, könnte der Ball in den Spielklassen des Verbands rollen, könnten Spiele um Punkte stattfinden.