Edenkoben

Nun steht es also fest: Die Meisterschaftssaison im Südwestdeutschen Fußballverband ist beendet. Das Präsidium ist bei seiner virtuellen Zusammenkunft seinen Vereinen gefolgt und hat deren eindeutiges Votum gegen eine Fortsetzung der Runde umgesetzt. Bekanntlich hatte sich eine riesige Mehrheit der Vereine in einer Befragung gegen die Verbandsempfehlung ausgesprochen, die Saison über den 30. Juni hinaus weiterzuspielen. In einem außerordentlichen Verbandstag soll nun darüber entschieden werden, wie die faktisch abgebrochene Saison zu werten ist.