Beim Nachspielen der letzten Runde war jedoch ein wenig die Luft bei den meisten Strategen draußen. Nach viermonatiger Pandemie bedingter Unterbrechung war Turnieratmosphäre verloren gegangen. Jedenfalls begnügte sich der in Führung liegende Titelverteidiger Friedhelm Schneider mit einem Remis aus sicherer Position, um seinen Vorsprung abzusichern. So stand Schneider mit 5,5 Punkten aus sieben Partien als alter und neuer Vereinsmeister fest. Auch auf den folgenden Plätzen tat sich nichts mehr Entscheidendes. Es folgte ihm Werner Sonnhoff mit fünf Punkten. Dritter wurde Peter Schreieck und auf dem vierten Platz schloss mit David Meuer schon der erfolgreichste Jugendliche vor Jakub Rezakovic und Joshua Lenz ab, die alle am Ende 4,5 Punkte erspielt hatten.