Diez

Da war mehr drin: Die EG Diez-Limburg hat den Auftakt ihrer Serie von drei Heimspielen am Stück in der Eishockey-Oberliga Nord gegen die Hamburg Crocodiles mit 1:4 (0:0; 0:2; 1:2) verloren. Der aufsteige Form zeigenden Mannschaft von Arno Lörsch wurde am Dienstagabend zum Verhängnis, dass die Gäste die entscheidenden Kleinigkeiten besser machten – vor allem beim Torabschluss.