Bad Kreuznach

Großes Aufatmen in der selbst ernannten Sportstadt Bad Kreuznach: Die Bundesstützpunkte Kanuslalom und Trampolinturnen bleiben bis zum 31. Dezember 2024 an der Nahe verankert. Die Verlängerung der Anerkennungszeiten der Bundesstützpunkte wurde vom Bundesverwaltungsamt in Köln bewilligt. „Wir waren ganz baff, dass uns die Bewilligung bis 2024 ohne zusätzlichen Antrag bestätigt wurde“, erklärt Mechthild Hülskemper von der Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Kanuverbandes.