Rhein-Lahn

Seit Anfang dieser Woche gilt der zweite Lockdown während der seit rund sieben Monaten grassierenden Corona-Pandemie. Während Profis weiterhin ihrem Beruf nachgehen, müssen Amateure und Freizeitsportler mit Stillstand vorlieb nehmen. Mit dem Beschränken der Kontakte soll in den kommenden vier Wochen die Kurve der Ansteckungen mit dem Virus wieder merklich abgeflacht werden, damit das Gesundheitssystem insgesamt nicht überfordert wird. Gerade dem Amateur- und Jugendsport wurde mit der neuen Corona-Schutzverordnung ein Weiterführen des Trainings- und Wettkampfbetriebs untersagt. Das kommt an der Basis verständlicherweise nicht gut an. Trainer und Vereinsfunktionäre sind in großer Sorge. Wir haben uns umgehört...