Nach langer Wettkampfpause ging es auch in der Rhythmischen Sportgymnastik endlich wieder darum, Bundesligapunkte zu sammeln. Unter den zehn Mannschaften, die jetzt in in Bielefeld angetreten sind, schaffte es das Team des Westerburger Vereins „Steh Kopf!“, das bereits seit 2019 zum Kreis in der Erstligisten zählt, auf den sensationellen dritten Platz.