Dass zwischen zwei Deutschen Meisterschaften gerade mal ein Vierteljahr liegt, ist eher ungewöhnlich. Doch was ist schon gewöhnlich in dieser Pandemie? Nachdem im vergangenen Jahr die nationalen Titelkämpfe im Radcross in den Oktober und damit in die aktuelle Saison verschoben werden mussten, konnte die DM für das Jahr 2022 hingegen nun wie üblich am Jahresanfang ausgefahren werden.