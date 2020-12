Der dritte Spieltag der Standby-Liga für 7er-Mannschaften steigt am Sonntag in Kaisersesch und in Alterkülz. „Schön, dass in Alterkülz wieder Fußball gespielt wird“, freut sich auch der Chef des Fußballverbands Rheinland, Walter Desch, der bekanntlich aus Alterkülz kommt. Seine Spvgg Alterkülz stellt auch eine Mannschaft in der Standby-Liga: „Unser Abteilungsleiter Michael Wohlleben hat es geschafft, genug Spieler dafür zu begeistern. Schön, dass nach vielen Jahren bei uns wieder der Ball rollt.“ Desch fungierte übrigens an den ersten beiden Spieltagen auch als Schiedsrichter. In fünf Dreiergruppen wird auch am dritten Spieltag gespielt.