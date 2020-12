Simmern/Cochem

Die Standby-Liga kommt, das Pilotprojekt mit 7er-Mannschaften für Seniorenmannschaften. Der Fußballkreis Hunsrück/Mosel ist damit wieder Vorreiter im Verband Rheinland, so wie er es vor 13 Jahren mit den 9er-Mannschaften gewesen ist. Initiator der Standby-Liga ist der Büchenbeurener Dietmar Schneider. Er ist Integrationsbeauftrager im Hunsrück/Mosel-Kreis und hat vor fünf Jahren die Hunsbunt-Liga ins Leben gerufen, in der vor allem Flüchtlinge in diesem 7er-Turnierformat dem Ball hinterherjagen.