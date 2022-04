Ein Dreisatzsieg, eine Fünfsatzniederlage: Der SSVGH Idar-Oberstein hat beim Turnier gegen den Abstieg aus der Volleyball-Rheinland-Pfalz-Liga in der heimischen Halle des Heinzenwies-Gymnasiums geliefert, mit Platz zwei sein Minimalziel erreicht und ist damit auch in der kommenden Saison in der Landesliga vertreten.