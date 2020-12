Heimbach-Weis

Der Fußball-A-Kreisligist SSV Heimbach-Weis wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Trotz Corona-Krise, Pannen in der Planung für den neuen Kunstrasenplatz, des Baustopps am Vereinsheim und der sportlichen Abstiegsgefahr für die erste Seniorenmannschaft fühlt sich der Verein aktuell so jung an, wie noch nie zuvor. Der Grund dafür liegt in der herausragenden Jugendarbeit, der Heimbach-Weiser Verein hat in der Saison 2019/2020 13 Mannschaften im Spielbetrieb. Zudem steht der SSV wirtschaftlich auf gesunden Füßen.