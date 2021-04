Sportschule in Seibersbach steht zum Verkauf

Sie war über Jahrzehnte hinweg so etwas wie die Oase des organisierten Sports in der Region: In der Sportschule in Seibersbach wurden Generationen von Übungsleitern ausgebildet, nutzten Vereine die Abgeschiedenheit für Teambuilding-Maßnahmen und tagten Jahr für Jahr kurz vor Ostern die Schiedsrichter des Kreises Bad Kreuznach. Selbst Spitzensportler bereiteten sich auf den Höhen des Soonwalds auf ihre Wettkämpfe vor. Derzeit ist die Sportschule aufgrund der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen allerdings geschlossen. Zudem steht sie zum Verkauf. Ein Mainzer Makler lässt seine Kontakte spielen, um in der Hotelbranche Interessenten zu finden.