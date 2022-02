Sportlerin des Jahres als Glücksfee im Einsatz

Premiere bei der Sportlerwahl: Erstmals wurden die Leserpreise unter freiem Himmel gezogen, genauer gesagt am Bad Kreuznacher Salinenwehr. Das ist für Paulina Pirro so etwas wie die zweite Heimat. Während unter ihr das Nahewasser vorbeiströmte, griff die Slalomkanutin des KSV Bad Kreuznach tief hinein in die „Schatzkiste“. Bei ihrer ersten Amtshandlung hatte die frisch gebackene Sportlerin des Jahres 2021 sichtlich Spaß und fischte aus allen gültigen Stimmzetteln die zehn Gewinner-Coupons heraus.