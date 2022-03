Sportler der RG Lahnstein gefallen beim Ergo-Cup – Starke Platzierungen überzeugen Trainerteam des Vereins

Obwohl durch die anhaltende Corona-Pandemie auch in diesem Jahr keine Präsenzveranstaltung möglich war, freute sich der Ludwigshafener RV als Ausrichter des Ergo-Cups über ein Rekord-Meldergebnis von über 500 Teilnehmern. Die Sportler aus dem gesamten Bundesgebiet setzten sich in ihren Vereinen auf die Ergos, um die Zeiten im Anschluss nach Ludwigshafen zu übermitteln. So traf sich auch die Lahnsteiner Mannschaft mit ihren Trainern im Bootshaus. Alle freuten sich, endlich den ersten Wettbewerb des Jahres zu bestreiten und dementsprechend gut war die Stimmung bei den Ruderern. Auch wenn statt 500 „nur“ 7 Sportler live antraten, wurden sie nicht weniger laut und motiviert von ihren Vereinskameraden angefeuert und zur Höchstleistung gepusht.