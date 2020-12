Hachenburg

Sechs Jahre führte der Streithausener Albrecht Gehlbach den Sportkreis Westerwald als Vorsitzender an. In dieser Zeit muss der gebürtige Pfälzer, den es in den 1970er-Jahren als Lehrer in die Region zog, eine ganze Menge richtig gemacht haben. Als sich der Sportkreistag in Hachenburg langsam, aber sicher dem Ende näherte, ergriff Hans-Werner Röhrig, der stellvertretende Vorsitzende, das Wort, und stellte einen Antrag, den scheidenden Funktionär Gehlbach zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Die 55 Vereinsvertreter aus 29 Vereinen nahmen diesen Vorschlag an und sorgten dafür, dass Gehlbach neben zahlreichen Präsenten auch mit dieser besonderen Auszeichnung aus seiner Tätigkeit verabschiedet wurde.