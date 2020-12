Kreisgebiet

An diesem Mittwoch endet in Hachenburg eine kleine Ära. Beim Sportkreistag wird der bisherige Vorsitzende Albrecht Gehlbach das Amt, so ist der Plan, an seinen designierten Nachfolger Olaf Röttig weitergeben. Seit 2014 hatte er den Sportkreis Westerwald geführt. Aus privaten Gründen – Gehlbach ist ins rheinhessische Dolgesheim (Kreis Mainz-Bingen) gezogen – wird er diese Tätigkeit nicht mehr fortsetzen.