Siegen

Moritz Brato konnte am vergangenen Freitag die Fußballschuhe getrost im Schrank lassen. Trainer Tobias Cramer (45), seit November im Amt, hatte seinen Spielern vom westfälischen Oberligisten Sportfreunde Siegen Erholung verordnet. Schließlich hatten die Siegerländer erst am Mittwoch gegen den FC TuBa Pohlheim (2:1) getestet, und am Wochenende stand eine Woche vor dem Saisonauftakt mit dem Kreis-Derby beim TuS Erndtebrück gleich noch ein Doppelpack mit den Partien beim FSV Fernwald (3:1) und bei den SF Baumberg (1:4) auf dem Vorbereitungsprogramm des Übungsleiters.