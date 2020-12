Region

An der hauptamtliche Spitze des Sportbundes Rheinhessen (SBR) hat es einen Stabwechsel gegeben: Joachim Friedsam, seit 2001 Geschäftsführer des rheinhessischen Dachverbands, ist am 1. Dezember in Rente gegangen. Mit seinem Abschied endet eine Ära bei dem rund 900-Vereine- starken Verband. Sein Nachfolger wird sein bisheriger Stellvertreter. Thorsten Richter übernimmt die Leitung der Geschäftsstelle im Haus des Sports in Mainz.