Region

Seit Anfang September rollt auch in den Fußball-Ligen auf regionaler und lokaler Ebene wieder das Leder. In Anbetracht der weiter präsenten Corona-Pandemie kann man jedoch kaum von einem Normalbetrieb sprechen. Vielmehr sorgten diverse Absagen dafür, dass die Spielpläne in einigen Klassen bereits ordentlich durcheinander gewirbelt wurden. Bernd Schneider, Spielausschussvorsitzender des Fußballverbandes Rheinland (FVR), nimmt im Interview zur bisher absolvierten Saison Stellung und erklärt, was aus seiner Sicht nötig ist, um die Chance auf einen regulären Rundenverlauf zu erhöhen.