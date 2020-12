Koblenz

„Ich konnte letzte Woche noch gut trainieren“, sagt Sophia Junk. Am vergangenen Samstag war die Sprinterin der LG Rhein-Wied zuletzt im Rhein-Wied-Stadion. Am Montag wollte sie mit ihrem Trainer Martin Schmitz in die neue Trainingswoche starten. Daraus wurde erst mal nichts – die Sportstätten sind coronabedingt alle dicht. „Wir haben bisher nicht den Gedanken, das Training abzubrechen“, betont die 21-Jährige, die 2018 im finnischen Tampere U 20-Weltmeisterin mit der Sprintstaffel und Fünfter über 200 Meter wurde. „Aber jetzt ist die Frage, wo und wie.“