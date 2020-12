Nisterau

Groß war die Freude beim RZFV Oberwesterwald, dass nach dem Springturnier im Juli nun auch das alljährliche Dressurturnier stattfinden konnte. Die Starter begeisterten im Dressurviereck auf dem Außenplatz der Anlage des RZFV Oberwesterwald in Nisterau in den zahlreichen Prüfungen, in denen sich auch die Reiter des gastgebenden Vereins zu beweisen wussten. Aufgrund der Vielzahl an Nennungen begann das Dressurturnier erstmals bereits am Freitag mit den Dressurpferdeprüfungen und fand nach zwei regnerischen Tagen bei kühlen, aber trockenen Bedingungen am Sonntag seinen Höhepunkt mit der Dressurprüfung der Klasse S*.