Kreis Neuwied

Wenn man vom Desinfektionsmittelspender am Eingang auf dem Parkplatz mal absieht, scheint es auf der Tennisanlage des TC Neuwied auf dem Weißen Berg in Niederbieber keinen großen Unterschied zu Vor-Coronazeiten zu geben. Im Schaukasten des Vereins hängen die Hygieneregeln und an dieser Stelle wird eindringlich auf den einzuhaltenden Abstand zu anderen Personen hingewiesen. Das war es dann aber schon mit dem Coronakonzept im Weißen Sport. Oder?