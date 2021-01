Winterberg

Winterberg war in den zurückliegenden Tagen in aller Munde. Die bei Wintersportlern beliebte Kleinstadt im Sauerland hatte am vergangenen Wochenende vor allem Tagestouristen auf die verschneiten Rodel- und Skihänge gelockt. Das sorgte am Samstag zunächst für einen einem Massenandrang, von Corona keine Spur. Selbst über ein Betretungsverbot, das die Stadt daraufhin ausgesprochen hatte, setzten sich einige Unvernünftige noch hinweg, sodass die Polizei Pisten und Parkplätze schließlich sperrte.