Innsbruck-Igls

Nach dem durchwachsenen Auftakt im lettischen Sigulda war Jacqueline Lölling zuversichtlich, im Eiskanal von Innsbruck-Igls in die gewohnte Erfolgsspur zurückkehren zu können. Schließlich hatte sie hier vor gerade mal elf Monaten im Skeleton-Weltcup triumphiert und dabei obendrein den Bahnrekord verbessert. Doch so leicht lässt sich der Hebel nicht umlegen, die Pilotin aus Brachbach kann aktuell nicht mit den Allerschnellsten mithalten. In einem turbulenten Rennen wurde die 25-Jährige Sechste.