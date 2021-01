Skeleton-Weltcup in St. Moritz: Solide Fahrten führen Lölling zu Bronze

St. Moritz

Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Bilder, die am Freitagnachmittag in einer Zusammenfassung des ARD vom Skeleton-Weltcup der Frauen in St. Moritz zu sehen waren, gar nicht so sehr von denen, die derzeit vor allem die höheren Lagen des Westerwalds und des Siegerlands prägen. Als hätten Kinder aus den vorherrschenden Schneemassen eifrig eine Rodelbahn gebaut, so wirkt diese weltweit einzigartige Natureisbahn im schweizerischen Nobelort seit jeher. Und tatsächlich wird sie vor jeder Wintersportsaison von Grund auf neu geschaffen, was es für die Athleten nicht gerade leichter macht, ein Gefühl für die Strecke zu entwickeln.