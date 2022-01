Es sind gemischte Gefühle, die sich bei Simon Kaiser breit machen, wenn er die ersten Monate der aktuellen Saison Revue passieren lässt. Der in Birkenfeld geborene Biathlet, der für den WSV Oberhof in sein erstes Seniorenjahr gestartet ist, holte zuletzt zweimal Platz eins im Sprint des Deutschlandpokals, durchlebte davor allerdings Höhen und Tiefen – und das, nachdem es für ihn in den vergangenen Jahren nur in eine Richtung gegangen war: nach oben.