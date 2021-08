Dreifelden

Silber für GC Nahetal

Michelle Wöhler vom GC Nahetal ist bei den Landesmeisterschaften der Golferinnen Zweite geworden. Auf der Anlage des GC Westerwald in Dreifelden entwickelte sich in der Frauenkonkurrenz von Beginn an ein Dreikampf unter Mädchen aus dem Nachwuchs-Landeskader. Nach dem ersten Tag führte Annika Schwinn vor Lea Stotz (beide Mainzer GC) und Michelle Wöhler.