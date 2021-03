Die EG Diez-Limburg kann schon an diesem Freitagabend den Einzug in die Pre-Play-offs der Eishockey-Oberliga Nord perfekt machen und die Saison um mindestens eine weitere Begegnung verlängern. Im Heimspiel in der Diezer Eissporthalle (Beginn: 20 Uhr) brauchen die Rockets dafür einen Sieg gegen den Krefelder EV, wobei auch ein Erfolg nach Verlängerung oder Penaltyschießen ausreicht, um eine Platzierung unter den Top-Zehn sicher zu haben.