Für den 19-jährigen Lautzenhausener Fußballprofi Luis Jakobi (in Rot) läuft es beim Drittligisten Türkgücü München: In der Winterpause war Jakobi eigentlich schon aussortiert, aber nach dem Antrag auf Insolvenz sind die Dienste des Hunsrückers bei Türkgücü gefragter denn je. Am Mittwoch feierte Jakobi sogar sein Startelfdebüt – und das ausgerechnet im Stadtderby vor 8000 Zuschauern im Olympiastadion gegen 1860 München.