Drei Siege aus drei Spielen bescheren Badminton-Verbandsligist SG Rheinhessen eine breite Brust für den ersten Auftritt in der neuen Heimstätte, der Neuen Sporthalle in Alzey. Dort erwartet der Zusammenschluss aus Post-SV Bad Kreuznach und SV Offenheim am heutigen Samstag um 15 Uhr den TuS Bingen-Büdesheim.