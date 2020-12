Neuwied/Andernach

Jetzt ist es fix: Die Volleyballerinnen der SG VC Neuwied/DJK Andernach steigen in die Regionalliga Südwest auf. „Es ist definitiv, wir sind verbindlich dabei“, berichtet der SG-Trainer Willi Dauer. Raimund Lepki, der Vorsitzende des in der Spielgemeinschaft federführenden VC Neuwied, hat per E-Mail die entsprechende Meldung des Teams an Gerald Kessing, den Regionalspielwart des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), und den Staffelleiter der Regionalliga Südwest, Heiner Schößer, geschickt.