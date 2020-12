Kreis Neuwied

Mitten in der Vorbereitung auf die Saison 2020/ 2021 werden an diesem Sonntag die Endspielteilnehmer in den Kreispokal-Wettbewerben der Spielzeit 2019/2020 im Fußballkreis Westerwald/Wied ermittelt. Bei den A- und B-Ligisten kommt es zu den Begegnungen SG Niederbreitbach/Waldbreitbach gegen SSV Heimbach-Weis und SV Ataspor Unkel gegen SG St. Katharinen/Vettelschoß.