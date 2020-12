Andernach

Seit etwas mehr als drei Wochen werkeln die Fußballerinnen der SG 99 Andernach sozusagen im Homeoffice. Steigerungsläufe, kreative Übungen und Teamaufgaben hat Trainerin Isabelle Stümper in den Trainingsplan des Zweitbundesligisten geschrieben, den es aufgrund des Kontaktverbots individuell abzuhandeln gilt. Das ist eine in Teilen recht einseitige Belastung, die nicht ideal ist in Erwartung des Zeitpunkts, wann es denn endlich wieder halbwegs regulär weitergehen darf.