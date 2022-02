Er ist einer der größten eigenständigen Firmenläufe in Deutschland, war bundesweit der erste klimaneutrale und auch der erste barrierefreie Lauf dieser Art. Auch deshalb starten In „Normalzeiten“ starten beim Siegerländer AOK-Firmenlauf in Siegen bis zu 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Unternehmen und Institutionen aus dem Großraum Siegen – darunter Jahr für Jahr auch viele Beschäftigte, die ihren Wohnort im Kreis Altenkirchen haben.