Schleiden/Montabaur

Der X-Terra-Crossduathlon in Schleiden war einer von ganz wenigen Ausdauerwettkämpfen in diesem Jahr – und das wird er angesichts der drastisch verschärften Maßnahmen, die am Montag beginnen und bis mindestens Ende November andauern, auch bleiben. Bis zuletzt stand aufgrund der sich stetig verschärfenden Corona-Lage auch die Frage im Raum, ob das Rennen in der Eifel überhaupt stattfinden kann. Doch der massive Aufwand, den der ausrichtende TuS Schleiden betrieb, wurde letztlich durch das Gesundheitsamt mit der Starterlaubnis belohnt, was auch einige Westerwälder Sportler freute.