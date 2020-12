Simmern

Während in Rheinland-Pfalz beim Sport einige Lockerungen Einzug erhalten habe, werden aber auch natürlich weiter Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt: Wie zum Beispiel der Schinder(hannes)-MTB in Emmelshausen, einer der größten Mountainbike-Events im Rhein-Hunsrück-Kreis. Und auch der sebamed Bike Day am 30. August in Bad Salzig steht auf der Kippe. Ob der Gallahaan-Trail in Oppenhausen am 6. September ausgetragen wird, muss man abwarten. Bis 31. August sind bekanntlich Großveranstaltungen untersagt. Damit könnte der Kreis in diesem Jahr ohne seine drei größten MTB-Veranstaltungen bleiben. Aber wie erwähnt: Noch ist außer in Emmelshausen keine Entscheidung gefallen.