Natürlich hat die gewichtige Medaille ein schwarz-rot-goldenes Band, schließlich stammt sie von den deutschen Meisterschaften der Schießsportler in München-Hochbrück. Bronze gab es dort für die Miehlenerin Lara Stötzer im Drei-Stellungswettkampf mit dem Luftgewehr der Schülerinnen in der Mannschaft des Wissener SV. Mit am Erfolg beteiligt waren Melina Wendler und Lana Brucherseifer, alle drei sind 14 Jahre alt.