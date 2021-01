Kreisgebiet

Für Schüler gibt es Homeschooling, also Unterricht zu Hause. Berufstätige erledigen ihre Arbeit im hauseigenen Büro, Homeoffice genannt. Fußballer dürfen weiterhin ihrem Beruf nachgehen, sofern sie Profi sind. Für Amateurkicker herrscht dagegen absolutes Spiel- und Trainingsverbot, erlaubt ist nur persönliches Fithalten in der freien Natur oder in den eigenen vier Wänden.