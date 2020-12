Lutzerath

Seit Wochen schon legt die Corona-Pandemie weltweit das öffentliche und private Leben gleichsam lahm. Betroffen davon ist selbstverständlich auch der Sport. Neben den Olympischen Spielen und der Fußball-Europameisterschaft fielen dem Virus fast alle Großveranstaltungen zum Opfer. Einzig der Start der Tour-de-France Ende Juni ist noch nicht abgesagt. Auch im Sportkreis Cochem-Zell liegt der organisierte Sport förmlich am Boden. Im Gespräch mit der Rhein-Zeitung äußerte sich der Sportkreisvorsitzende Edwin Scheid aus Lutzerath zu den Auswirkungen an der Basis. Wir besuchten ihn am Karfreitag – natürlich mit dem gebührendem Anstand – zu Hause.