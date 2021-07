Es wird ein Wiederbeginn für Triathlon-Deutschland: Abgesehen von dem absoluten Eliterennen Anfang Juni in Berlin (auf der Sprintdistanz) findet am Samstag in Schalkenmehren in der Vulkaneifel erstmals seit 2019 wieder eine Deutsche Meisterschaft im Triathlon statt. Nicht nur für Profisportler wie in Berlin, sondern auch für ambitionierte Altersklassen-Athleten.