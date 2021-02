Schach: Wie ein Studententeam die Königsklasse bereicherte – Vor 40 Jahren ist der SV 03/25 Koblenz in die Bundesliga aufgestiegen

So wie in nahezu allen Sportarten ruht auch das organisierte Schachleben seit März 2020 komplett. Indessen findet im Internet ein bis dahin ungeahnter Hype rund um das Brettspiel statt. Die Teilnehmerzahlen an den unzähligen Schachturnieren weltweit explodieren geradezu, was auch für die Zuschauerresonanz bei den hoch dotierten Spitzenevents gilt. Hierbei ist der norwegische Weltmeister Magnus Carlsen weiterhin das große Zugpferd. Darüber hinaus erfreut sich die Netflix-Serie „The Queen's Gambit“, die den Aufstieg einer jungen US-amerikanischen Schachspielerin zeigt, großer Beliebtheit.